Il saluto alla città del comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta. Foto

Il sindaco punta su una soluzione interna per sostituire temporaneamente il comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta che a fine mese si trasferirà nella città di Sulmona dove ha vinto il concorso per dirigente bandito dal comune abruzzese. Il saluto c’è stato nell’aula consiliare. L’emozione, da parte di tutti, è stata tangibile, soprattutto perché Giannetta, in questi 10 anni di servizio presso Atripalda, si è contraddistinto per un’eccellente preparazione professionale e per un profilo umano di spessore. Visibilmente commosso anche il sindaco Paolo Spagnuolo, che insieme all’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo hanno salutato il comandante Domenico Giannetta.

“La presenza di tantissime persone questa mattina è un attestato di stima e fiducia nei confronti del comandante Giannetta. Oggi, però, i sentimenti sono un pò contrastanti. Da un lato, c’è anche una punta di orgoglio perché sapere che il comandante della Polizia Locale di Atripalda sia stato apprezzato anche altrove è motivo di soddisfazione. Tuttavia, siamo consapevoli che abbiamo perso una punta di diamante”. “Al di là di tutto – continua il sindaco – ci teniamo a ringraziare Giannetta per la sua professionalità e la sua umanità, anche quando c’è stata qualche incomprensione. È innegabile, infatti, il forte impulso che ha dato sia all’attività della Polizia Locale che al SUAP (Sportello unico per le attività produttive), un ufficio che grazie a lui è stato rilanciato in maniera importante”.