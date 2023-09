50° anniversario dell’associazione Pro Loco Atripaldese: sabato la cerimonia celebrativa

Dove eravamo rimasti? Recita così una celebre frase di Enzo Tortora, Ci eravamo lasciati con la celebrazione del 40° anniversario nel 2011, ma si sa il tempo scorre veloce e giunti nel 2021 al cinquantesimo anno dalla nostra fondazione, che purtroppo non abbiamo potuto celebrare insieme per l’arrivo della Pandemia.

Comincia tutto nel lontano 16 marzo 1971, quando un gruppo di cittadini Atripaldesi decide di fondare L’Associazione Pro Loco Atripaldese con sede in Piazza Umberto I°57, eleggendo L’Ing.re Carmine Spagnuolo con il ruolo di Presidente, Antonio Capaldo quale vice presidentee Achille Picariello con la funzione di economo. Tante sono state le iniziative fatte negli anni ‘70 tra le quali ricordiamo Mostre e Concorsi di Pittura, Pattinaggio su strada, Festival Canori per bambini, Festival del Cinema e lavori intitolati in memoria di Leopoldo Cassese, fino al fatidico terremoto del 1980 che interrompe ogni attività.

La Pro Loco torna all’attivo il 4 dicembre 1994 con l’adesione di un cospicuo numero di giovani (ben 42) che presentano richiesta di adesione all’Associazione.

L’Assemblea dei Soci si tiene nell’aula consiliare del Comune e nomina presidente Giacomo Foschi per acclamazione, vice presidente Nino Infante e segretario economo Anna Spina.

Ai primi mesi del 1995 la sede viene trasferita nel Centro Storico a Vico S.Giovanniello e ciò segna un forte incoraggiamento al vecchio borgo di Capo La Torre. Vengono svolte in quegli anni molte manifestazioni, tra cui le collaborazioni che anno dopo anno diventano sempre più intense con l’Amministrazione Comunale: Concorsi di Fotografia, Giullarte, Giochi senza quartiere, Stelle di Natale arrivando al 1997 quando viene ripresa la Passione del Venerdì Santo. Teatralità e suggestioni si fondono per dare vita a quella che diventerà negli anni a venire una della più partecipate rappresentazioni della Passione di Cristo in Campania. Proprio ad inizio 2000 arriva il cambio alla guida dell’Associazione il 14 febbraio l’assemblea dei soci elegge un nuovo direttivo che nomina presidente Fernando Cucciniello con Gabriele Rescigno suo vice e Donato Trosi segretario ed economo.

Si ripropongono con notevoli miglioramenti le manifestazioni già consolidatesi negli anni e si continua la collaborazione con il Comune nell’organizzazione Half Marathon e Terra Mia. Dal 2003 si intraprende un percorso nuovo ed ambizioso teso alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio artistico di Atripalda e nel 2006 la sede viene trasferita nei locali terranei della Chiesa di SS. Maria Maddalena in Via Roma e sempre nello stesso anno avviene la stipula della convenzione con il Comune di Atripalda del Punto I.A.T. (Informazione Accoglienza Turistica) con la finalità di sviluppare ogni iniziativa in direzione della promozione della Città di Atripalda nei suoi molteplici aspetti quali cultura, storia, monumenti, ambiente e sport.

La nuova sede, attrezzata da un front office per la ricezione turistica e da una sala polifunzionale, entra in Internet con il proprio sito ed inizia ad accogliere i ragazzi del Servizio Civile che nel corso degli anni faranno da ciceroni con scuole, gruppi presso gli Scavi di Abellinum o lo Specus Martyrum, regalando cartoline, segnalibro e brochure.

Nel 2012 tante nuove adesioni si iscrivono per portare una ventata di novità ed eleggono presidente Raffaele Labate meglio conosciuto come Lello socio storico ed impegnato da anni nella Pro Loco tutt’ora in carica, come vice presidente Sabina Mutascio e segretario Mauro Esposito.

Saranno anni di forte impegno e riproposizione dell’Associazione sotto due direttrici : nuove Manifestazioni ed Eventi (oltre alla storica Via Crucisritornata alle origini con la figura dell’Incappucciato) quali Children’s Day, Una Notte al Campanile , Carnevale in Piazza , Focarone di S.Sabino, Guidami Sotto le Stelle,Mostra dei Presepi, Arriva Babbo Natale ed il rafforzamento dell’accoglienza Turistica con le idee di apertura del Campanile di S.Ippolisto ,i Giardini di Palazzo Caracciolo e il suggerimento all’Amministrazione in carica del contatto per la Stipula della Convenzione con l’Università di Salerno per il rilancio del Sito di Abellinum.

Come menzionato inizialmente, la Pandemia ci ha bloccati all’esterno, ma non ci ha fermati nell’impegno ed è del 5 novembre del 2020 l’Iscrizione dell’Associazione Pro Loco Atripaldese nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale atto necessario alla nuova riforma sul Terzo Settore e da quegli anni siamo molto attivi sui social.

Con la riapertura che ha segnato quasi una nuova vita ci siamo impegnati molto per la promozione del territorio tramite continue Visite Guidate allo Specus Martyrum e Passeggiate lungo il Fiume Sabato, ma anche promozione culturale in collaborazione con la Giunta Comunale e non; siamo infatti stati all’attivo con diverse iniziative quali concerti, Pro Cinema…

Infine, potremmo dire che l’evento che ci vedrà partecipi il giorno 30 c.m. sarà un’occasione di celebrazione ed aggregazione, nello spirito di comunità che da sempre ci appartiene, poiché l’Associazione è aperta a tutti quanti ne vorranno far parte ed è patrimonio della Città.

Un Pensiero lo vogliamo rivolgere alle Nuove Generazioni:lasciatevi affascinare dall’entusiasmo e dalle passioni e ci troverete sempre al vostro fianco.

La Pro Loco con tutti i suoi soci invita tutta la popolazione atripaldese a partecipare a questo evento rappresenterà la conclusione del cartellone estivo.

PROGRAMMAZIONE:

Ore 19:30 Saluti istituzionali

Ore 20:30 Apertura Buffet offerta dalla Pro Loco

Ore 21:00 Esibizione danza di Capozzi Elena

Ore 21:30 Concerto Tribute Band Rino Gaetano ‘Iseiottavi’ ; a seguire Piro musicale e infine Silent Disco con DJ Set.