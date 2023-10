La Regione firma il decreto di riconoscimento del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity” con capofila Atripalda

La Regione firma il decreto di riconoscimento del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity” che viene iscritto nell’apposito elenco tenuto da Palazzo Santa Lucia. Con decreto dirigenziale n.928 del 13 ottobre scorso, la Giunta regionale ha riconosciuto così l’organismo di cui fanno parte quattordici comuni e che punta a rilanciare il commercio territoriale.

Il commercio come attrattore alla base dell’accordo di partenariato aperto.

Con Atripalda capofila ne fanno parte i comuni di Candida, Grottolella, Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Parolise, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Capriglia Irpina e Volturara Irpina.

A dare notizia del riconoscimento è l’assessore delegata al Commercio Gianna Parziale: «Si tratta di una notizia cruciale per la nostra comunità, visto che nell’ambito del Distretto Commerciale sono previste importanti opportunità, ad esempio per la struttura dell’ex cinema Ideal di piazza Umberto I e l’area mercatale, nonché favorirà l’organizzazione di eventi in grado di promuovere territorio e commercio».

Atripalda, da sempre città che ha nel Dna il commercio, diventa così comune capofila per puntare ad incassare finanziamenti regionali. A disposizione ci sono cinque milioni di euro.