Soccorso De Pascale nuovo comandante della Polizia municipale di Atripalda

E’ Soccorso De Pascale il nuovo comandante della Polizia municipale di Atripalda. Il sindaco Paolo Spagnuolo ha così deciso di puntare su una soluzione interna per sostituire temporaneamente l’ex comandante dei vigili Domenico Giannetta che da fine settembre scorso si è trasferito nella città di Sulmona dove ha vinto il concorso per dirigente bandito dal comune abruzzese. La fascia tricolore ha firmato infatti il decreto sindacale di nomina per il Comando di piazza Municipio.

Cinquantasei anni, Soccorso De Pascale guiderà fino a fine anno il III° Settore Vigilanza di Palazzo di città. Come vice comandante invece si è scelta sempre una soluzione interna, puntando sulla vigilessa Angela Luongo.

De Pascale succede al luogotenente Carmine D’Agostino che ha preso le redini del comando subito dopo la partenza di Giannetta e che è in procinto di andare in pensione il prossimo anno.

«Mi onora la scelta e la fiducia risposta dal sindaco e da tutta l’amministrazione comunale commenta il neo comandante dei caschi bianchi -. Punterò a dare il massimo impegno nella prosecuzione della guida del Comando tenendo facendo fronte anche all’esiguità di personale. Sono certo che ciascuno degli agenti si impegnerà nel fare gruppo per il bene della città. Conto sull’amicizia e soprattutto sulla grande professionalità dei colleghi che saranno di grande supporto al mio nuovo incarico».

Da sempre i vigili della cittadina del Sabato devono fare i conti con una carenza di organico cronica. Attualmente il comandante De Pascale può contare su 8 vigili in tutto: quattro quelli “storici”, due agenti a tempo indeterminato partime e infine altre due vigili a tempo determinato e sempre partime. Nelle intenzioni dell’amministrazione è di puntare ad ampliarne e potenziare l’organico già a partire dal prossimo anno.