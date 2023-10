Chiude al pubblico per lavori da oggi la biblioteca comunale

Chiude al pubblico per tre giorni da stamattina la biblioteca comune “Leopoldo Cassese”.

L’edificio ubicato nella villa comunale “Don Giuseppe Diana” è stato interessato da mesi da un intervento di efficientamento energetico e per tre giorni, partire da oggi, resterà off-limits a studenti e universitari per consentire la rifinitura delle opere interne di riqualificazione.

«Domani completiamo il lavoro di effecientamaneto energetico fatto in estate – illustra l’assessore all’Istruzione Lello Labate -. Da domani (oggi ndr.) saranno realizzate le controsoffittature in cartongesso».

La Casa della Cultura grazie a questo intervento presenta nuovi infissi, l’installazione dei pannelli fotovoltaici nonché una nuova caldaia.

La ditta ha infatti proceduto alla sostituzione della vecchia pompa di calore con una di nuova generazione che permette di migliorare le condizioni di raffreddamento all’interno della struttura, soprattutto in queste giornate calde.

L’importo complessivo dell’intervento è stato di 251.734,68 euro, fondi incassati dall’amministrazione rispondendo ad un avviso del Ministero della Transizione Ecologica.

La Casa della Cultura due anni fa è stata già interessata da un altro intervento di manutenzione sull’impiantistica antincendio, rimozione delle infiltrazioni dal tetto ed efficientamento energetico per circa 90mila euro voluto dalla precedente amministrazione.