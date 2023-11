Metro leggera: una filovia 2.0 collegherà Avellino con Atripalda e Mercogliano

La metro leggera di Avellino lascerà il posto ad un nuovo collegamento integrato all’interno dell’area urbana, tra Avellino, Mercogliano e Atripalda. il comune di Avellino ha appaltati i lavori per far rinascere in chiave moderna l’antica filovia finanziati con i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. Ci sono quasi 5 milioni di euro a disposizione.

L’obiettivo è di interconnettere la stazione ferroviaria e l’autostazione di Avellino con la funicolare di Mercogliano e il Santuario di Montevergine, ma anche i poli commerciali, archeologici e culturali delle tre città.