Contro la violenza sulle donne corso gratuito di autodifesa organizzato dall’assessore alle politiche sociali

«Troppi femminicidi e troppa violenza. Purtroppo viviamo in tempi in cui la civiltà ed il rispetto stanno scomparendo. Da qui l’idea di avviare un corso di difesa al femminile». A parlare è l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Scioscia che ha annunciato la collaborazione con l’accademia del Taekwondo del maestro Gianluca D’Alessandro per dare il via a contrada Alvanite, il popoloso quartiere della cittadina del Sabato, ad un corso gratuito di difesa personale per le donne.

Il corso si svolgerà presso l’accademia atripaldese in via Madre Teresa di Calcutta a contrada Alvanite.