Luminarie e filodiffusione lungo via Roma installate dai commercianti

Il Natale è alle porte e fervono i preparativi nella cittadina del Sabato.

Già da alcuni giorni sono accese le luminarie con la filodiffusione lungo via Roma, installate dai commercianti.

«Oltre alle luminarie che abbiamo installato e acceso da diversi giorni – illustra il presidente dell’associazione commercianti di Via Roma, Mimmo Caronia – per l’otto dicembre abbiamo organizzato la manifestazione “Aspettando Natale” con animazione per bambini, artisti di strada, Babbo Natale, street food fino a chiusura dei negozi».

Il 17 dicembre invece è “Christmas Shooping”, la kermesse di successo già collaudata, con negozi con orario continuato, animazione per grandi e piccoli, street food e tante occasioni di acquisto. Con l’anno nuovo torna il 5 gennaio “Aspettando la befana”” con bancarelle di dolciumi.

L’amministrazione invece ha deciso di dare l’okay all’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Umberto I. Un appuntamento che negli anni ha richiamato tantissime persone in città.