Pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Umberto, la replica dell’associazione

In qualità di Presidente dell’Associazione ACSI SPORT 2000, quest’anno ho deciso di installare nuovamente la pista di pattinaggio sul ghiaccio presso la Piazza di Atripalda, dietro grande sollecitazione della stessa Amministrazione Comunale.

Ad onor del vero, anche quest’anno, l’installazione della pista mi era stata fortemente richiesta anche dai Sindaci di altri Comuni Irpini, tra i quali il Comune di Avellino ed il Comune di Solofra, ma per lo spirito di appartenenza che mi lega da sempre alla mia Città, ho scelto di installarla ad Atripalda. Ci tengo a mettermi in gioco ancora una volta, nonostante i grossi rischi di gestione legati al meteo, perché ritengo che la Pista di Pattinaggio sia un’attrazione che porta lustro al nostro Paese grazie alla grande partecipazione dei concittadini, ma anche all’affluenza di persone che accorrono ogni anno da tutta la Campania.

Da quando la notizia è stata resa pubblica, infatti, ho riscontrato sui social network – e non solo – una fortissima manifestazione di entusiasmo, soprattutto da parte di concittadini che aspettavano da tre anni la reinstallata della Pista di Pattinaggio ad Atripalda e questo entusiasmo generale, chiaramente, mi ha dato conferma di aver fatto la scelta giusta.

Come già accaduto in passato, anche quest’anno, abbiamo ottenuto il patrocinio con oneri dal Comune di Atripalda, al quale forniremo biglietti omaggio da distribuire nelle scuole primarie e secondarie presenti nel territorio del Comune, oltre ad aver già assicurato l’organizzazione di eventi natalizi gratuiti finalizzati a valorizzare il Natale Atripaldese.

Ci tengo a sottolineare che tutti gli eventi saranno organizzati in piena sicurezza, all’insegna del divertimento e nel pieno rispetto dei luoghi di Piazza Umberto I, i quali, proprio al fine di tutelare il fondo da eventuali danni, sono già stati sottoposti ad attenta e preliminare perizia dall’Amministrazione Comunale.

L’Associazione, oltre a tutti i rischi ed i costi di gestione, si farà carico di provvedere, in ossequio alla delibera di Giunta n. 210 del 16/11/2023, al pagamento di tutti i consumi relativi alla fornitura idrica necessaria a consentire il corretto funzionamento della pista di pattinaggio, oltre al pagamento dei diritti di Tosap.

Da ultimo, ci tengo a rappresentare, che il nuovo Chiller refrigerante noleggiato dall’Associazione Acsi Sport 2000 è a bassissimo impatto ambientale e pertanto possiamo vantarci di garantire ai nostri utenti un divertimento “green”.

Sergio Argenio