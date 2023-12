Open Day al liceo scientifico “Vittorio De Caprariis” di Atripalda

Oggi 16 dicembre si terrà l’Open Day del Liceo Scientifico “Vittorio De Caprariis”. Si tratta della giusta occasione per visitare la struttura nonché per ascoltare le opinioni di chi già frequenta uno dei migliori istituti scolastici della provincia. Sarà possibile partecipare dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L’assessore con delega alla Pubblica Istruzione Lello Labate dichiara: “Il nostro liceo è un fiore all’occhiello per la città e più in generale per la provincia irpina. Grazie ai docenti e al preside Antonio Spagnuolo riesce ad offrire agli studenti un percorso didattico di assoluto livello, arricchito di anno in anno di nuovi percorsi formativi”.