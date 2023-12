Abellinum, iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione della domus romana

Un impianto elettrico per illuminare di sera il parco archeologico di Abellinum. Hanno preso il via i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione della domus romana grazie ad i fondi incassati un anno fa dalla Provincia. Contestualmente ha preso il via il trasferimento dei numerosi reperti presenti nell’area archeologica nel museo del Palazzo della Dogana dei Grani di piazza Umberto I.

«Si tratta di un’attività importante e preziosa – tiene a precisare il consigliere delegato Lello Barbarisi – che si è resa possibile grazie alla collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Campania, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, la Provincia di Avellino ed il DiSPaC dell’Università degli Studi di Salerno. Procede senza sosta, dunque, l’azione amministrativa tesa alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale».

La provincia di Avellino lo scorso anno ha accordato al Comune del Sabato complessivamente centomila euro per il parco archeologico di Abellinum.

I lavori che sono partiti interessano un primo lotto di 53mila euro. Lavori di base, di installazione del contatore, del quadro generale e della rete di distribuzione. Altri 15 mila euro sono stati assegnati all’Unisa per il restauro conservativo dei due edifici riportati alla luce negli ultimi anni. Altri 30mila euro, dei complessivi 100mila euro, furono già investiti per Natale ad Abellinum.