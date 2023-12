Un comitato ad Atripalda per dire no alla violenza di genere

Un comitato per dire no alla violenza di genere. Un gruppo di giovani donne, ma anche uomini, si è riunito l’altra sera presso la chiesa di San Nicola da Tolentino per costituire il comitato “nonsolo25novembre” che punta ad essere un presidio sul territorio contro il fenomeno della violenza sulle donne.

«Nasce perché si è risvegliata una coscienza dopo l’ultimo femminicidio di Giulia Cecchettin e perché c’è necessità di portare avanti un discorso che parta dalle basi, dalle famiglie e che coinvolga le scuole con l’educazione alle gentilezza e alla differenza di genere – spiega la consigliera comunale Nancy Palladino, già assessore ai servizi sociali e già presidente del consorzio dei servizi sociali A5-. L’educazione al linguaggio non volgare, non violento ed aggressivo e altro. Diciamo che nasce per diffondere una cultura ma anche per essere un comitato operativo e proporre alle istituzioni azioni concrete nei confronti di questo fenomeno».

Durante il primo incontro, coordinato dalla Palladino e da Tania Aquino, diverse giovani donne hanno portato la propria testimonianza al tavolo del confronto.