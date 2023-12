Va deserta la vendita del mercatino rionale di via Marino Caracciolo.

Nessun compratore si è fatto avanti per l’acquisto della struttura adibita a commercio.

L’edificio già in passato era stato posto in vendita senza trovare mai un acquirente e sortire l’effetto sperato. Una vendita decisa già dalla precedente amministrazione per sanare i conti in rosso del bilancio comunale. L’importo a base d’asta era di 616.000,00 euro. Nonostante i rumors di possibili compratori interessati all’immobile alla fine nessuna offerta è stata depositata all’Ufficio Protocollo di Piazza Municipio. A rendere meno appetibile l’acquisto l’importo troppo elevato per il quale anni fa già era andata deserta una precedente asta.

Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo dovrà valutare se procedere ad una nuova asta con un ribasso sul prezzo del 10%, oppure procedere con una trattativa privata,