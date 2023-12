Il Comune punta ad acquisire l’ex cinema Ideal con i fondi a disposizionedel Distretto diffuso del Commercio

L’ex cinema Ideal come nuova casa della cultura. E’ l’idea alla quale sta lavorando il Comune del Sabato che punta ad acquisire a patrimonio pubblico l’ex cine-teatro di piazza Umberto I sfruttando le opportunità concesse dai fondi regionali a disposizione del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity”, in cui Atripalda è comune capofila.

L’idea è quella di dare vita nell’edificio, dopo l’acquisizione dal privato, ad un polo culturale di cui si avverte la necessità.

L’edificio, chiuso da decenni, è di proprietà degli eredi della famiglia Troncone e nel corso degli anni ’60-’80 ha visto calcare il proprio palcoscenico da attori di fama nazionale e internazionale.

«Stiamo lavorando per sfruttare questa opportunità – afferma la fascia tricolore – . C’è bisogno di un polo culturale non solo per la nostra cittadina ma che si a disposizione di tutti i comuni che hanno aderito al distretto. Una sala multifunzionale che possa ospitare proiezioni, dibattiti, incontri e altro», Un luogo che possa sviluppare tutte le forme d’arte e di comunicazione che si integrano non solo al cinema ed al teatro come la recitazione, la danza, la musica, la scenografia, fotografia, televisione, grafica e pittura. Lo scopo è quello di restituire all’edificio le sue originali funzioni e di farlo ritornare a riprendere, meritatamente, il proprio ruolo quale patrimonio architettonico e culturale dei comuni che aderiscono al distretto.