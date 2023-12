Ponte delle Filande, slitta in primavera la riapertura al traffico

Slitta a primavera l’inaugurazione del nuovo ponte delle Filande. Le operazioni di demolizione e ricostruzione del piccolo viadotto di collegamento tra la cittadina del Sabato e il nucleo industriale di Avellino, teatro negli anni di continue esondazioni del torrente Fenestrelle, procedono a rilento.

Il cronoprogramma prevedeva cinque mesi di lavori in tutto, a partire da agosto scorso, per allargare la sezione del fiume e realizzare la nuova struttura metallica a campata unica. La conclusione dei lavori, finanziati dalla Provincia, era prevista per inizio gennaio. L’ordinanza di chiusura al traffico del tratto è fino al prossimo 4 gennaio. Ma i ritardi sono legati alla consegna del materiale ferroso necessario per realizzare il ponte.

A fare il punto sullo stato dell’intervento è il consigliere provinciale e comunale con delega ai Lavori Pubblici Francesco Mazzariello a margine della conferenza stampa sui lavori per il completamento delle passerelle ciclo-pedonali lungo il fiume Sabato.

«I tempi di consegna del materiale ferroso necessario per la realizzazione del ponte sono previsti per fine gennaio e di conseguenza il mese di febbraio sarà quello di realizzazione del ponte. La sua consegna avverrà perciò in primavera» ha chiarito Mazzariello.