Dimensionamento scolastico: il liceo di Atripalda accorpa Solofra e Montoro mentre l’istituto comprensivo “De Amicis-Masi” accorpa solo Manocalzati

Pubblicata la delibera regionale che ufficializza gli accorpamenti di dirigenze scolastiche per il piano di dimensionamento. In provincia di Avellino sono 20 i provvedimenti adottati, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

Per Atripalda novità per il liceo “De Caprariis” di via Appia che accorpa i plessi di Solofra e Montoro dall’istituto tecnico “Ronca”.

L’istituto comprensivo “De Amicis-Masi” invece accorpa solo Manocalzati dal “Don Milani”

In Irpinia sono 20 gli accorpamenti. Ii genitori che iscriveranno entro il 18 gennaio i propri figli a scuola già dovranno tener conto delle modifiche introdotte.