Partita la potatura dei platani lungo via Appia: durerà una settimana

Partita la potatura dei platani lungo via Appia. Come annunciato dall’amministrazione, concluse le festività natalizie, da ieri mattina sono scattati i divieti di sosta e di transito per tratti, a secondo dell’avanzamento del cantiere, lungo l’arteria di accesso alla cittadina del Sabato per consentire l’intervento di taglio dei rami del viale alberato.

«Finalmente si dà il via ad un intervento tanto atteso in città. Atripalda è attiva sulla cura del verde e sul decoro urbano – ha annunciato con un video su Facebook il vicesindaco con delega all’Ambiente, Domenico Landi -. L’intervento, fermo restando le condizioni atmosferiche favorevoli, avrà una durata di circa una settimana e sarà effettuato per step. Abbiamo iniziato dall’incrocio della Maddalena fino al distributore di carburanti per poi proseguire nei giorni successivi negli altri punti».

L’amministrazione comunale richiede la collaborazione dei cittadini: «Per effetto dei lavori ci saranno dei disagi per la cittadinanza e per questo chiediamo a tutti pazienza e collaborazione e agli automobilisti di utilizzare i percorsi alternativi».

Al fine di non creare disagi agli studenti i lavori ogni mattina avranno inizio a partire dalle ore 8.30.