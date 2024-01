Scatta la sosta a pagamento nel centro storico, strisce blu in piazza Garibaldi e disco orario in piazza Sparavigna: agevolazioni per gli studenti del liceo

Scatta la sosta a pagamento nel centro storico di Atripalda, strisce blu in piazza Garibaldi e disco orario in piazza Sparavigna. Agevolazioni per gli studenti del liceo. Le novità approvate in una delibera di Giunta. Eccole:

1. di inserire nella zona 1 prevista dal Deliberato di G.C. n. 18/2023 anche Piazza G.Garibaldi, Via Ferriera ;

2. di inserire nella zona 2 prevista dal Deliberato di G.C. n. 18/2023 anche via Enrico De Nicola;

3. di modificare la zona 4 prevista dal Deliberato di G.C. n. 18/2023 nel seguente modo: dalla Rotatoria Maddalena fino al civico 125 di via Appia (su entrambi i lati).

4. di precisare che la convenzione per i residenti ricomprende all’interno della zona 4 anche i residenti di via Ferrovia;

5. di istituire la zona 5 che comprenderà via Appia a partire dal civico 173 e fino al civico 203 (su entrambi i lati) e via Vittorio De Caprariis;

6. di istituire sulle aree a parcheggio di largo B. Buozzi il disco orario fatta eccezione per i residenti che saranno dotati di appositi contrassegni gratuiti di parcheggio;

7. di istituire sulle aree a parcheggio di P.zza Sparavigna e della I e II Traversa Dogana Nuova il disco orario fatta eccezione per i residenti che saranno dotati di appositi contrassegni gratuiti di parcheggio;

8. di istituire sulle aree a parcheggio di via Dinacci, Via Vitale e via Appia dal Civico 108 al Civico 130 (Palazzine Rione Appia) il disco orario fatta eccezione per i residenti che saranno dotati di appositi contrassegni gratuiti di parcheggio;

9. di stabilire che gli studenti iscritti al Liceo Scientifico V. De Caprariis potranno sottoscrivere apposito abbonamento al costo di € 45.00 annuale per la sola zona n. 5;

10. di demandare a successiva ordinanza dirigenziale l’attuazione di quanto innanzi deliberato;

11. di incaricare il Mar. Soccorso De Pascale, Comandante della Polizia Municipale – Responsabile del III Settore, di procedere in ogni fase successiva ed attuativa.