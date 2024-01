Abbattuti i primi quattro platani a via Appia, il gruppo consiliare “Atripalda Futura” chiede uno stop e nuove verifiche

Ieri sono stati abbattuti i primi quattro platani a via Appia, un pezzo della nostra storia spazzato via ed un valore ambientale e naturalistico disperso per sempre. Ma osservando la base dei tagli, almeno due esemplari completamente integri, si ha conferma della fondatezza di tutte le perplessità, già espresse da noi più volte in Consiglio Comunale e sulla stampa, in merito alla presunta necessità dell’abbattimento di ben nove platani a via Appia, come invece previsto dall’amministrazione comunale. Oggi, alla luce di tutto ciò, abbiamo chiesto ai responsabili comunali di sospendere le attività di abbattimento, almeno per approfondire le effettive condizioni degli esemplari ancora da abbattere, tentando ancora una volta di far prevalere l’attenzione ed il rispetto per il patrimonio e la storia di Atripalda su una irresponsabile superficialità ed anche su una indifferenza sempre più diffusa.

Il gruppo consiliare “Atripalda Futura”

Giuseppe Spagnuolo

Nancy Palladino

Mirko Musto