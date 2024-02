Inaugurata la nuova area fitness outdoor al posto del campetto abbandonato di contrada Tiratore. Foto

Un’area fitness outdoor con attrezzi per svolgere esercizi fisici all’aperto al posto del vecchio campetto abbandonato di via Tiratore. Taglio del nastro per la struttura sportiva adiacente l’ex sede Asl per anni degradata e riqualificata dall’Amministrazione.

«E’ un intervento che ha una doppia finalità. Bonificare un’area completamente abbandonata, foriera di ratti e serpenti. Sicuramente non una bella immagine per l’intero quartiere di via Tiratore – spiega il primo cittadino Paolo Spagnuolo -. L’altro obiettivo raggiunto è di consegnare alla città l’ennesimo spazio di aggregazione attraverso il filo conduttore dello sport». Un’area funzionale per le tantissime persone che frequentano il circuito di jogging. Un polo sportivo all’aperto visto che è adiacente al percorso podistico che corre lungo le sponde del fiume Sabato. «Non ci fermiamo qui. Abbiamo inoltre provveduto a tagliare le siepi tutto intorno per dare la possibilità a chi sta in questa area di godere della visuale del fiume e del Ponte Milano, elemento del patrimonio storico della nostra città. Abbiamo già programmato inoltre l’asfalto della strada e la sistemazione dei marciapiedi. Abbiamo infine sostituito le indicazioni dei chilometri lungo il percorso podistico, con nuove paline» conclude Spagnuolo. Una palestra fitness per fare attività fisica all’aperto come nuovo luogo di aggregazione per via Tiratore. L’area a breve sarà dotata anche di videosorveglianza.

Tutto l’intervento è stato realizzato dagli operai della società partecipata Acm e dalla ditta incaricata per la manutenzione del verde nella zona, consentendo il recupero di un’area abbandonata da anni nel più totale degrado.

«Siamo soddisfatti di questo progetto perché completa un’area già funzionale per fare sport – commenta in conclusione l’assessore allo Sport Antonio Guancia – tuttavia non ci fermeremo qui. Lo sport, infatti, sarà sempre al centro della nostra azione amministrativa».

Al taglio del nastro anche il presidente del Coni Giuseppe Saviano: «un’opportunità per chi ama fare sport all’aperto a disposizione delle tante associazioni presenti sul territorio». Il presidente del Coni ha anche rilanciato l’idea e l’importanza di realizzare due Palazzetti dello Sport da 1500 spettatori all’interno dell’Area Vasta, il primo ad Atripalda e l’altro a Mercogliano.