I resti di un’area di lavorazione della ceramica e una conduttura in tubuli di epoca romana emersi nel cantiere della nuova scuola media “Masi”

I resti di un’area di lavorazione della ceramica con antiche vasche e una conduttura in tubuli di epoca romana sono emersi dal sottosuolo durante i lavori di costruzione della nuova scuola media “Masi”.

Una nuova scoperta che testimonia l’importanza del sito archeologico atripaldese sede dell’antica Abellinum.

Il cantiere edile per la costruzione dell’edificio scolastico è ubicato in via Pianodardine, a poche centinaia di metri dall’antica domus romana e fuori le mura del parco archeologico. L’area non era stata mai indagata prima.