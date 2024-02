L’atripaldese Luca Iandoli preside del Collins College of Professional Studies della St. John’s University

L’atripaldese Luca Iandoli è il nuovo preside del Collins College of Professional Studies della St. John’s University di New York. Ha iniziato da alcuni mesi il ruolo di dean del Lesley H. and William L. Collins College of Professional Studies, dopo aver prestato servizio come preside ad interim dal settembre 2022 e, prima ancora, come preside associato per i programmi globali e online.

Professore nella divisione di Informatica, Matematica e Scienze, prima di entrare a far parte della prestigiosa università americana, ubicata nel Queens, ha lavorato come professore associato presso l’Università Federico II di Napoli, dove si è laureato con il massimo dei voti, e come Visiting Research Professor presso lo Stevens Institute of Technology di Hoboken. È stato Fulbright Visiting Scholar presso il Centro per l’intelligenza collettiva del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

