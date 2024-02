Via Tufara e parco “Elio Parziale” diventano area cardioprotetta. In occasione dei festeggiamenti in onore ai Santi Sabino e Romolo, con la solenne celebrazione eucaristica presso il monumento dedicato al Vescovo patrono della cittadina del Sabato in via Tufara, il parroco della chiesa madre Don Luca Monti insieme a don Antonio Dente hanno benedetto il defibrillatore donato alla comunità atripaldese dal dottore Sabino Aquino.

Il dispositivo, ubicato all’ingresso del parco privato “Elio Parziale”, rientra nell’ambito del progetto “Un cuore al sicuro in una comunità resiliente – Atripalda cardio-protetta” promosso dalla “Biomedical Planet”. Un programma di defibrillazione preventiva per il territorio per conferire alla città lo status di “Area Cardioprotetta”.