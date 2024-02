Protesta per le strisce blu nel centro storico, l’ex assessore Prezioso: “l’Amministrazione accolga la petizione dei residenti”

Fin dalle prime battute è stata chiara la predilezione di questa amministrazione per le strisce blu a pagamento, dopo aver deliberato il raddoppio del costo orario della sosta, già con delibera numero 18 del 07/02/2023 veniva deliberato l’estensione delle aree di sosta a pagamento in diverse strade della città, incluso il centro storico piazza Garibaldi e via Ferriera. La necessità evidente di dover far cassa per questioni di bilancio la cui spesa è esplosa nell’ultimo anno, la giunta comunale ha emesso una nuova delibera la numero 3, del 11/01/2024, con la quale vengono individuate le nuore aree di parcheggio a pagamento con annessa discriminazione tra strada e strada. Ad esempio in alcune strade tipo Largo Buozzi o di via Appia, via Dinacci e via Vitale è previsto il parcheggio gratuito per i residenti o il disco orario, cosa che, nonostante la richiesta dei residenti invitati ad una riunione con l’amministrazione, di adottare le stesse misure per via Ferriera e piazza Garibaldi. Insomma a chi figli e a chi figliastri. Al motto del “fare un favore all’ambiente” oppure di “favorire il ricambio delle auto in sosta” viene prevista una nuova gabella per i cittadini atripaldesi che però come nel caso del centro storico, non ci stanno e con una petizione hanno chiesto al Sindaco di ritornare sui suoi passi e prevedere la sosta gratuita per i residenti.

Ci auguriamo che prevalga il buon senso in tutti i sensi e si cominci ad ascoltare realmente i cittadini che già vivono un periodo di difficoltà economica, determinata anche dai tanti aumenti dei tributi comunali che questa amministrazione ha deliberato.