Riapre stasera dopo tre mesi “Jack Old Pub” nel ricordo di Giuseppe Nazzaro

«Non è facile ripartire ma con mia suocera ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo deciso di riaprire».

Ricominciare nel ricordo e nell’amore di Giuseppe Nazzaro, da tutti affettuosamente chiamato “Peppo”, il titolare del “Jack Old Pub” morto a novembre scorso a soli 52 anni, la cui scomparsa ha destato tanto dolore e commozione in città.

Poche parole quelle che pronuncia la moglie Manuela Sugaroni alla vigilia della riapertura mentre insieme alla suocera Antonietta Matarazzo, Tittina, è pronta a tornare ai fornelli del pub di via Appia, a partire da questa sera, alle ore 18.30.

Riaprire il locale ai tantissimi affezionati della cucina di Peppo, lui che era stato un precursore in città nella ristorazione. Dopo aver fondato “il Covo” di piazza Cassese si era dedicato alla ristorazione della tradizione inglese dando vita a “Jack Old Pub”.