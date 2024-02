Assemblea del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity

L’amministrazione comunale, tramite l’assessore con delega al commercio Gianna Parziale, informa che venerdì 23 febbraio, alle ore 15:30, presso l’aula consiliare, si terrà un’assemblea dei sindaci e delle associazioni di categoria del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity”, di cui il Comune di Atripalda è capofila.

Per l’occasione, porterà i saluti il presidente della Comunità Cinese in Campania “EUROPE HEALTH” dott. Xiao Jiac CEO e FOUNDER – Progetto Med.Cina.

I punti all’ordine del giorno saranno:

• Discussi one sulla programmazione delle a ttività per l’anno 2024. Per l’occasione sarà presentato anche il rendiconto delle attività svolte nel 2023. Relatori – Avv. Paolo Spagnuolo (sindaco di Atripalda); Ing. Gerardo Rizzo (manager di Comunity ), Gianna Parziale (assessore comunale), Dott. Francesco Melillo presidente di Confcooperative Avellino;

• Idee per lo sviluppo dei distretti – opportunità: gli ITS Agency, percorsi di studio formativi post diploma una novata opportunità – relaziona Sergio Barile Università, docente a cattedra presso La Sapienza di Roma;

• Resto al SUD e Fondi Strutturati – Intervento della BCC Capaccio Paestum – Protocollo di intesa – relazionano il Dir ettore il Dott. Giancarlo Manzi ed il Vice Direttore Generale dott. Armando Sparano;

• Informazioni utili sulla Piattaforma ZUM55- relatori: Ing. Gerardo Rizzo e dotto Luca Pecchioli Phacelia Stat UP Innovativa – Francesco Carrassi Direttore editoriale della rivista Strade Nuove – Giornalista Emma Meo;

• BSB (Borghi della Salute e del Benessere). Relatori: Ing Gerardo Rizzo; Dott. Carmine Lepore, Dott. Paolo Landi, visita del Prof. Davide Rampello Regista Rai e FINIVEST nei Borghi;

• Sviluppo delle comunità Energetiche – Prospettive e sinergie. Un modello innovativo per la produzione distribuzione e consumo di energia Alternativa – Relatore Arch. Mauro di DIO – CEO;