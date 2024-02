A caccia di fondi il Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity” che ieri nella sala consiliare ha riunito i quindici sindaci e le associazioni.

A presiedere il confronto il sindaco Paolo Spagnuolo con l’assessore al Commercio Gianna Parziale, visto che la cittadina del Sabato è capofila.

«Dopo il riconoscimento nel 2023 oggi abbiamo condiviso con le amministrazioni e le associazioni una ricca base di progettazione» ha illustrato Spagnuolo «il distretto rappresenta un importante contenitore e i sindaci sono stati lungimiranti. L’Europa ci chiede di superare i campanilismi e di andare insieme avanti con una struttura dove c’è condivisione nella progettualità, sfruttando l’opportunità dei fondi Pnrr». Tra i primi obiettivi del Distretto l’acquisizione dell’ex cinema Ideal «come abbiamo evidenziato nella relazione presentata in Regione per il riconoscimento. Tutti gli sforzi saranno convogliati per intercettare finanziamenti per consentire l’acquisto di questo storico bene» conclude il sindaco.

A relazionare sulle idee per lo sviluppo dei distretti e le opportunità fornite dagli Its è stato il professore Sergio Barile, ordinario presso La Sapienza di Roma: «Oggi formare un giovane richiede tanto tempo e costi. Quando sarà formato è già vecchio per il mercato del lavoro. Ha inoltre dei nuovi concorrenti rappresentati dall’Intelligenza artificiale. Gli Its sono lo spazio formativo ideale dove si crea una Joint venture tra scuole, imprese e organismi sul territorio. L’unione su questi elementi fa sì che nascono dei percorsi ad hoc con una formazione continua».