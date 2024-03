Quadro dell’Annunciazione, il delegato Barbarisi: «lo riporteremo a casa»

Riportare in città il quadro dell’Annunciazione che apparteneva alla chiesa dell’Annunziata distrutta con il sisma dell’80.

A questo obiettivo lavora il sindaco Paolo Spagnuolo e il consigliere delegato alla Cultura Raffaele Barbarisi che hanno presentato una richiesta di restituzione alla Direzione regionale Musei e alla Soprintendenza.

Giorni fa si sono recati entrambi presso al Certosa di Padula per visionare la ritrovata “Annunciazione” appartenente alla chiesa dell’Annunziata e per concordarne le modalità di restituzione. Ora l’opera deve essere svincolata e autorizzato il rientro da parte della Direzione Regionale Musei che ha competenza sulla Certosa di Padula.

La tela, datata intorno al 1800, è una copia speculare della nota Annunciazione del pittore fiammingo Ludovicus Finsonius, di scuola Caravaggio, realizzò nel 1612 ed esposta al Museo di Capodimonte a Napoli.