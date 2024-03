Migliorare la sicurezza stradale e riqualificare arterie urbane: protocollo d’intesa tra i comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Contrada e Mercogliano

Migliorare la sicurezza stradale e riqualificare le arterie urbane sfruttando le opportunità concesse dai fondi regionali. E’ l’obiettivo alla base del protocollo d’intesa sottoscritto tra i comuni di Aiello del Sabato in qualità di comune capofila, Atripalda, Contrada e Mercogliano. A suggellare l’unione tra i quattro enti locali irpini i primi cittadini Sebastiano Gaeta, Paolo Spagnuolo, Pasquale de Santis e Vittorio D’Alessio che hanno apposto la firma in calce al protocollo d’intesa presso la sala consiliare di Mercogliano.

«Puntiamo a partecipare al recente “bando strade” della Regione – spiega il primo cittadino del comune capofila, Sebastiano Gaeta -. Gli obiettivi saranno quelli di migliorare la sicurezza stradale e riqualificare strade comunali con adeguamento e potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali dei comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Contrada e Mercogliano, porta est e porta ovest della città capoluogo di Avellino».

Sinergia e condivisione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo: maggiore sicurezza stradale per gli utenti. Questo lo scopo primario della serie di interventi che saranno realizzati. Nello specifico, sono previsti il miglioramento della circolazione veicolare per agevolare il raggiungimento dei centri di rilevante interesse di ciascun comune, l’adeguamento ed il potenziamento dei punti di accesso ad importanti snodi di collegamento extra-provinciale, e il miglioramento della sicurezza stradale, in quanto l’intervento riguarderà non solo l’assetto e la percorribilità delle strade interessate, ma anche tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità.

«Si tratta di un programma a forte valenza sociale e della mobilità per l’intero territorio per il miglioramento della sicurezza stradale e la riqualificazione delle strade urbane non rurali – afferma il sindaco Vittorio D’Alessio -. Il progetto, curato dall’assessore ai lavori pubblici Davide Bolognese, è finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle maggiori strade comunali e di sicurezza per i cittadini previsti nell’ambito delle politiche strategiche dell’Amministrazione regionale».

Con i fondi regionali a disposizione si punterà a migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza stradale. «L’intervento riguarderà non solo l’assetto e la percorribilità delle strade interessate, ma anche tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità, e dunque nell’ ottica della sicurezza degli utenti» conclude D’Alessio.

Soddisfatto anche il primo cittadino della valle del Sabato Paolo Spagnuolo che illustra le finalità del progetto che unisce i quattro enti locali: «Il protocollo d’intesa è stato siglato per partecipare al recente bando “strade” della Regione Campania. L’obiettivo è di migliorare la sicurezza stradale e riqualificare strade comunali con adeguamento e potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie». Soddisfazione infine anche per la fascia tricolore di Contrada Pasquale de Santis che punta a riqualificare, una volta incassati i fondi, le strade comunali.