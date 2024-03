Inaugurata la sede di Laika, Cgil Avellino – Camera del Lavoro Territoriale e Lupus in Fabula

Dopo una mattinata trascorsa a rincorrere il tentativo di riprenderci, possiamo finalmente ringraziare tutti voi per aver partecipato alla festa d’inaugurazione di uno spazio che ospiterà non solo LAIKA, CGIL Avellino – Camera del Lavoro Territoriale e Lupus in Fabula, ma soprattutto chi vorrà fare qualcosa di costruttivo per la nostra comunità.

Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Paolo Spagnuolo per essere venuti a portare il loro saluto, le associazioni cittadine e della provincia che hanno dimostrato la vicinanza alla nostra piccola realtà, gli amici di sempre e quelli nuovi, chi, incuriositi, hanno scelto di entrare a far parte della nostra famiglia.

Dopo questo carico di emozioni, non vediamo ancora di più l’ora di sviluppare nuove idee e nuovi progetti. Noi ci siamo!

Comunicato stampa