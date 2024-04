Luca Abete con “Striscia La Notizia” ad Atripalda con il servizio “L’assicura-furbi fa viaggiare tutti in prima classe”

Tutti in “viaggio” in prima classe nelle assicurazioni. E’ la nuova inchiesta condotta da “Striscia la Notizia” in Irpinia. A realizzare la scoperta, nel servizio andato in l’inviato avellinese Luca Abete.

“L’assicura-furbi fa viaggiare tutti in prima classe” è il titolo del video nel quale Abete si reca in un’agenzia della cittadina del Sabato: «Popolo di Striscia, mentre voi pagate regolarmente la Rc della vostra auto sappiate che esiste chi frega tutti rivolgendosi ad una professionista dei magheggi assicurativi che noi abbiamo ribattezzato madame assicura-furbi» esordisce l’Abete nazionale ripreso mentre parla alla telecamera con sfondo il ponte Milano della rete ferroviaria.

Abete, con il cameraman, si reca nell’agenzia atripaldese per smascherare la presunta truffa.