Palazzo Caracciolo, costituito l’ufficio progettazione per accedere ai fondi pubblici per il restauro e risanamento

L’amministrazione Spagnuolo punta a sfruttare l’opportunità di accedere a forme di finanziamento pubblico attraverso il Ministero dei Beni Culturali per riqualificare Palazzo Caracciolo e il giardino monumentale annesso.

Per il recupero architettonico funzionale dello storico edificio del tardo rinascimento, realizzato a metà del XVI secolo, è stato costituito un ufficio di progettazione. A comporlo sono l’architetto Americo Picariello, responsabile del VI Settore Urbanistica e Ambiente, e Rup del progetto; l’architetto Giuseppe Cocchi, responsabile del II Settore Lavori Pubblici, il geometra Stefano Mazza, istruttore tecnico del II Settore Lavori Pubblici e l’architetto Antonio Teti, istruttore tecnico del VI Settore Urbanistica e Ambiente, come collaboratori all’attività del Rup, la dottoressa Maria Chiara Nazzaro, funzionario amministrativo Utc e l’ingegnere Vincenzo Russo funzionario tecnico in servizio presso il II Settore.