Al via i saggi archeologici a rampa San Pasquale in vista della messa in sicurezza del costone

Hanno preso i sondaggi archeologici lungo le due rampe di accesso alla collina di San Pasquale.

Gli scavi eseguiti da una ditta sotto la supervisione dell’Utc e di un archeologo sono stati richiesti dalla Soprintendenza prima di poter procedere alla messa in sicurezza del costone.

La ditta sta eseguendo sondaggi a campione nei pressi del Convento di San Giovanni Battista alla presenza di un archeologo visto che l’area di interesse dei lavori è ubicata a poche decine di metri dall’accesso al parco archeologico di Abellinum.

Con l’apertura del cantiere sono scattati ieri anche i divieti di sosta lungo la I° Rampa di accesso a San Pasquale e che dureranno fino al 12 aprile.

Come deciso dal Comandante dei Vigili urbani, maresciallo Soccorso De Pascale, da venerdì invece le auto dirette a largo Bruno Buozzi e alla I° Rampa, provenienti da piazza Umberto I, avranno accesso attraverso la II° Rampa mentre i veicoli provenienti da Largo Bruno Buozzi e II° Rampa e diretti in piazza potranno scendere attraverso la I Rampa.