Aperto il cantiere di riqualificazione della fontana artistica di piazzetta Garibaldi

Aperto il cantiere di sistemazione e riqualificazione della fontana artistica di piazzetta Garibaldi nel centro storico. Dopo anni di degrado e di mancato funzionamento, conditi da polemiche e denunce sui social, gli operai dell’Acm, la municipalizzata di Palazzo di città, hanno avviato l’intervento.

«I lavori sono eseguiti dall’Acm. Finora c’è stato un immobilismo totale – tiene a precisare il sindaco Paolo Spagnuolo -. Per noi è un simbolo del centro storico. E’inutile parlare di valorizzazione, è inutile organizzare eventi lì e in piazzetta degli Artisti. A dimostrazione che quando le amministrazioni sono attive anche l’attenzione di chi investe nel commercio è più alta, oggi quella zona del cuore antico della città si sta ripopolando di attività commerciali alle quali non possiamo non dare un biglietto da visita decoroso attraverso la fontana che è proprio all’ingresso della piazzae di tutte le attività commerciali».

La fontana, collocata in piazzetta Garibaldi, si trova a ridosso anche della Basilica Paleocristiana di vico San Giovanniello, della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire e di piazzetta degli Artisti. Con il tempo era divenuta covo di rifiuti abbandonati da incivili con l’acqua che non zampillavapiù da anni. A ristagnare nelle due vasche di marmo era invece l’acqua piovana creando un pantano.

Ora il via all’intervento di decoro urbano di uno spazio di aggregazione nel cuore antico della cittadina del Sabato «l’elemento fondamentale è che c’è la solita attenzione al decoro, la solita attenzione a restituire spazi di socializzazione ed aggregazione alla città – rimarca Paolo Spagnuolo -. Tutto ciò è possibile secondo quello schema che avevamo già immaginato prima delle elezioni quando abbiamo costruito il programma elettorale attraverso l’Acm» prosegue la fascia tricolore.