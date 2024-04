L’atripaldese Tonia Romano stasera in Honduras con L’Isola dei Famosi

L’atripaldese Tonia Romano stasera sbarca su L’Isola dei Famosi in Honduras.

La trasmissione andrà in onda tra poco in prima serata, su Canale 5 con la conduzione affidata a Vladimir Luxuria.

Diciotto i naufraghi che si sfideranno nell’isola di Cayo Cochinos. Approdano sulla playa per la prima volta anche cinque non vip tra cui Tonia Romano.

Per Tonia a 37 anni la partecipazione all’Isola dei Famosi rappresenta un’occasione di riscatto e di sfida per dimostrare la forza di una mamma ai figli ma anche come simbolo alle tante donne italiane che hanno una vita difficile alle spalle di non arrendersi mai.