Un pozzo del tardo medioevo e una tegola con sigillo in lingua osca emergono dai saggi archeologici lungo rampa San Pasquale

Un pozzo del tardo medioevo e una tegola con sigillo in lingua osca risalente ai primi secoli avanti Cristo sono i primi reperti emersi dal sottosuolo durante i saggi archeologici che si stanno effettuando lungo rampa San Pasquale, nell’area a ridosso del parco archeologico di Abellinum.

Una nuova scoperta che testimonia l’importanza del sito archeologico atripaldese. L’area non era stata mai indagata prima.

Gli scavi, eseguiti sotto la supervisione di un archeologo, sono stati richiesti dalla Soprintendenza al Comune prima di poter procedere alla messa in sicurezza del costone con fondi incassati dal Pnrr.

Sondaggi a campione iniziati da alcuni giorni nei pressi del Convento di San Giovanni Battista.