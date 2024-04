L’atripaldese Tonia Romano si ritira dall’Isola dei Famosi

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’isola per tutelare la mia salute, Devo crescere 2 figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata di preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai sola e di tutto ciò li ringrazio infinitamente”.

È il post di Tonia Romano che annuncia il ritiro dall’Isola dei Famosi.

Nel corso della prima puntata di ieri sera , andata in onde su Canale 5, alla quale Tonia non ha preso parte, la conduttrice Luxuria ha dichiarato che la naufraga è fuori per problemi di salute: “Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.