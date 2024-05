Riattivavato al Comune di Atripalda lo sportello antidiscrimnazione

L’associazione “Aps Apple Pie: l’amore merita LGBT+” riattiva presso il Comune del Sabato lo sportello antidiscriminazione.

Intitolato alla memoria di Carmela de Prisco, dopo un periodo di sospensione, lo sportello torna nella stanza numero 6 al piano terra di Palazzo di città.

Uno spazio di ascolto protetto, contro ogni tipo di discriminazione legata al genere o all’identità sessuale, creato dall’associazione nel giugno del 2022, in collaborazione con il Comune di Caserta, Arcigay Caserta (soggetto capofila) e il Comune del Sabato.

Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Inoltre, insieme al punto di ascolto è stata attivata una linea telefonica grazie alla quale è possibile parlare anche a distanza con operatori specializzati, che sono reperibili 24 ore su 24.

«Lo sportello antidiscriminazione rappresenta un punto di riferimento importantissimo non soltanto per la comunità atripaldese ma per tutta la provincia irpina. Siamo convinti che questo progetto, così come ha già ampiamente dimostrato fino ad ora, riesca a favorire il rispetto tra le persone e ad abbattere ogni tipo di discriminazione» dichiara l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Scioscia.

Lo sportello di orientamento e consulenza per i diritti lgbt offrirà servizi di Telefono Amico attivo 24ore al numero 0825/1736010 ed accoglienza, informazione, orientamento, sensibilizzazione, ricerca psicosociale, consulenza legale e psicologica. E’ intitolato a Carmela de Prisco, attivista impegnata nell’affermazione dei diritti e libertà della comunità Lgbt, scomparsa prematuramente nel luglio del 2020.