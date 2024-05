Raccolta dei rifiuti urbani nelle ore notturne: arriva la brochure informativa e un risparmio sul costo totale pari a 65 mila euro annui

Una brochure informativa sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti urbani nelle ore notturne e un risparmio sul costo totale pari a 65 mila euro annui.

«E’ il dato che emerge dal Piano Economico Finanziario dell’Ato Rifiuti comunicato con nota al comune lo scorso 15 aprile» spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Domenico Landi su Il Mattino.

Ora arriva l’opuscolo informativo realizzato dalla società provinciale per superare le criticità riscontrate nei primi giorni. Sulla nuova modalità di raccolta l’ex assessore all’Ambiente Antonio Prezioso giorni fa ha denunciato un possibile aumento dei costi per i cittadini pari al 30%. Aumenti che non ci saranno come assicura il vicesindaco Landi: «il consiglio comunale ha deliberato le nuove tariffe che prevedono una riduzione del costo del servizio di raccolta. Per cui nelle bollette che saranno recapitate ai cittadini ci sarà un risparmio che cambia in base al numero di componenti del nucleo familiare. Si va da un risparmio di 5 a 10 euro a famiglia. Il Pef non è più di competenza del Comune ma dell’Ato Rifiuti che rispetto allo scorso anno prevede una riduzione di circa 65 mila euro sul costo complessivo. Per tanto questo effetto si avrà soprattutto sulle utenze domestiche».