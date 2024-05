Truccate in piazza ad Atripalda contro la violenza di genere. Foto

Il gruppo 25 novembre è un movimento di uomini e donne Atripaldesi che ha deciso di unirsi con la volontà di confrontarsi e mettersi in discussione sul fenomeno della violenza di genere.

Il fatto è che ad un certo punto ci siamo accorti che stavamo parlando di una realtà che non apparteneva più soltanto ai titoli dei giornali, che continuare a commentare sterilmente, dall’altro lato di uno schermo, la macabra sequela di episodi femminicidio, stava diventando non solo un problema di coscienza, ma una vera e propria omissione di partecipazione al tentativo di arginare il fenomeno stesso. Non abbiamo ambizioni da vigilanti, né da supereroi, abbiamo semplicemente provato a tirar fuori il sentire delle nostre coscienze e delle nostre esperienze, mettendole a confronto prima fra noi, poi, proponendo dei dibattiti ai soci del circolo arci Fortapasc, dal titolo Stai zitta!, in omaggio alla scrittrice Michela Murgia. Insomma, abbiamo fatto semplicemente degli incontri per parlarne e parlandone abbiamo capito che la parola resta sempre un’arma di difesa più forte di qualsiasi arma di attacco. Di qui l’esigenza di fare rete. Abbiamo collaborato con Soma, un’associazione Avellinese che nel tempo ha consolidato larghe spalle e ci ha donato tanto. Abbiamo, poi, incontrato un gruppo di ragazze aderenti al progetto nazionale “Donne per strada”, proponendo laboratori di educazione affettiva nelle scuole. Dove vorremmo arrivare? Il nostro prossimo obiettivo è quello di aprire un punto viola nel nostro Comune. Per questo siamo qui oggi a PRESENTARCI. Questo evento è il nostro modo non solo di darci parola, ma soprattutto di raccoglierla, di confrontarla, di fonderla, con la gente, con le associazioni, con l’amministrazione, CON LE DONNE E CON GLI UOMINI che sentono che il contrasto alla violenza di genere ed alla violenza in genere è il pilastro fondante di ogni COMUNITA’. Se voi siete intervenuti oggi è perché ciò che sto dicendo è già ben radicato nelle vostre coscienze.

Io sono convinta che oggi sia solo il primo passo, magari non sarà facile, magari non sarà veloce, quello di cui sono certa è che non ci fermeremo qui e non ora. Ringrazio tutti i presenti: le associazioni, l’amministrazione di Atripalda e tutte le singole persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, vi lascio con l’ultimo brano della nostra bravissima piccola donna Magda Raucci.

Tania Aquino

Coordinatrice “Non solo 25 Novembre”