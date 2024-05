Concluso ieri il Giubileo Mariano di Montevergine. Foto

Si è concluso ieri il Giubileo Mariano di Montevergine che ha visto i festeggiamenti per il nono centenario della fondazione del Santuario. Aperto lo scorso 28 maggio con la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, alla cerimonia odierna di chiusura, oltre alle diverse autorità civili, militari e religiose e’ intervenuto il Cardinale Arrigo Miglio in qualità inviato speciale di Papa Francesco. Per la manifestazione e’ stato attivato sul posto un imponente dispositivo di sicurezza composto dalle varie forze dell’ordine e di volontariato, e da un presidio dei Vigili del Fuoco, che ha anche visto la partecipazione di una delegazione del Comando alla Cerimonia Religiosa.