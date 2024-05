E’ tornata a zampillare la fontana artistica di piazzetta Garibaldi. Foto

E’ tornata a zampillare dopo anni l’acqua nella riqualificata fontana artistica di piazzetta Garibaldi nel cuore del centro storico.

Dopo anni di degrado e di mancato funzionamento, conditi da polemiche e denunce sui social, gli operai dell’Acm, la municipalizzata di Palazzo di città, hanno concluso l’intervento.

«Un altro obiettivo importante raggiunto da questa amministrazione – commenta soddisfatto il sindaco Paolo Spagnuolo -. Stiamo cercando di riconsegnare alla città simboli della stessa ma anche loghi di aggregazione. Qui, la porta del centro storico, a pochi passi dalla basilica paleocristiana e dallo Specus Martyrum, abbiamo ristrutturato le panchine e abbiamo rimesso in funzione la storica funzione, da più di dieci non funzionante. L’abbiamo messa in funzione con gli sforzi della società partecipata, i cui operai sono stati molto attenti nell’effettuare una serie di interventi ben coordinati dall’Utc. Sono state risolte delle problematiche tecniche che nessuno aveva voglia di affrontarle, perché complesse. Lo abbiamo fatto noi per restituire questo angolo di città alla nostra comunità».

La fontana, collocata in piazzetta Garibaldi, si trova a ridosso anche della Basilica Paleocristiana di vico San Giovanniello, della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire e di piazzetta degli Artisti. Con il tempo era divenuta covo di rifiuti abbandonati da incivili. A ristagnare nelle due vasche di marmo era invece l’acqua piovana che creava un pantano.

Ora la riconsegna alla città dopo la conclusione dell’intervento di decoro urbano di uno spazio di aggregazione nel cuore antico della cittadina del Sabato.