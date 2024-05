Più abbonati che posti auto lungo via Roma, si cambia: sosta solo con il ticket

Cambia di nuovo la sosta a pagamento lungo la centralissima via Roma dopo le richieste dei commercianti. Non potranno più parcheggiare le auto i residenti e gli stessi esercenti o collaboratori muniti di abbonamento. Si potrà sostare solo pagando il ticket. Per loro verranno predisposte delle aree di sosta all’interno del parcheggio Lazzaroni in via San Nicola, che da area di sosta libera diventerà in parte a a pagamento. Una scelta motivata dal fatto che lungo la strada dello shopping cittadino sono più abbonati che posti auto. Il tutto per favorire il ricambio delle auto a favore dei clienti delle attività commerciali.

E’ quanto stabilisce la nuova ordinanza del comandante dei vigili urbani con in calce la firma del maresciallo Soccorso De Pascale.

Nella zona 1 i residenti al civico 12 e 24 di via Manfredi potranno parcheggiare nell’area parcheggio di piazza Sparavigna, dove da poco è stato installato il disco orario.

Alla zona 2, a seguito della deliberazione decisa dalla giunta del sindaco Paolo Spagnuolo, sarà invece apportata la seguente variazione. Le aree di parcheggio sono via San Nicola, piazza Leopoldo Cassese, via Leopoldo Cassese, via Aldo Moro e via E. De Nicola. L’area di parcheggio denominata “Parcheggio Lazzerini” in via San Nicola sarà destinata per il 50% alla sosta a pagamento e il restante parcheggio sarà con strische bianche.

Lungo via Roma i residenti e i titolari e collaboratori di attività commerciali saranno esclusi dal parcheggio a pagamento. Si potrà sostare solo pagando il ticket. Le autovetture con convenzione già stipulata potranno continuare a parcheggiare i propri veicoli fino alla scadenza naturale dell’abbonamento. Dopo saranno contravvenzionate per sosta in area regolamentata senza titolo di pagamento.

Infine alla zona 4 sarà consentito di sottoscrivere convenzioni annuali al costo di 60 euro ai residenti delle traverse di via Appia.

Lungo le aree di parcheggio interessate dalle modifiche sarà installata a breve una nuova segnaletica stradale verticale e orizzontale.