L’amministrazione punta a costruire un micronido in via Adamo

Il Comune di Atripalda ha aderito al bando del PNRR (missione M4C1-18) che avrà l’obiettivo di dotare le comunità finanziate di nuovi asili nido. La nostra città, in caso di esito positivo, avrà diritto ad un finanziamento complessivo di 864.000 euro. Queste risorse verranno utilizzate per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Nicola Adamo.

Questa decisione è stata presa considerando il successo riscosso dall’istituzione del micronido, gestito dal Consorzio dei Servizi Sociali su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia, e ha trovato la soddisfazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Lello Labate. Infine, in caso di esito positivo, si riqualificherà una zona attualmente in stato di degrado.

Comunicato stampa