Cambia il gonfalone e lo stemma araldico di Atripalda. Il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, i bozzetti e la richiesta di concessione del nuovo emblema araldico illustrato dal visual graphic designer Michelangelo Di Gisi.

Lo stemma di Palazzo città non rispondeva infatti alle caratteristiche tecniche richieste dall’Araldica di Stato per avere il decreto di ufficializzazione visto che erano diversi in circolazione. Stessa cosa per il gonfalone. E l’amministrazione Spagnuolo, con il vice sindaco Landi, avendo verificato le divergenze, ha deciso di intervenire per regolamentare lo stemma attraverso la registrazione.