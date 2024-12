Polemiche al Question time, la replica del presidente del Consiglio Francesco Mazzariello

Il consigliere Spagnuolo, non aveva diritto ad intervenire nella seduta di question time, in quanto,quando è stata inoltrata a tutti i consiglieri comunali la richiesta di adesione alla interrogazione avanzata dall’associazione ACAI, da parte dell’ufficio segretaria, solo il consigliere comunale Renzulli, ha riscontrato tempestivamente e, positivamente la richiesta facendola propria. Solo il giovedì, antecedente la seduta ed il venerdì antecedente la seduta, i consiglieri comunali Spagnuolo Giuseppe e Palladino Nancy, hanno aderito all’istanza, mossi dal fatto che avevano avuto contezza che non avrebbero potuto partecipare alla seduta, neanche da uditori. Poiché, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, alla seduta di question time, partecipano solo il consigliere che ha aderito, il Sindaco, o assessore oppure consigliere delegato dal Sindaco a rispondere, coadiuvato da un funzionario eventualmente invitato alla seduta per rispondere, il Presidente del consiglio ed un funzionario delegato dal Segretario generale per la verbalizzazione. Come noto i lavori di un ufficio o di una seduta anche non di consiglio comunale, afferenti a qualsivoglia questione che debba o voglia essere trattata dagli Organi politici, come è anche una seduta di question time, deve essere organizzata con tempistiche adeguate. Pertanto i consiglieri comunali Spagnuolo Giuseppe e Palladino Nancy ben avrebbero potuto aderire con largo anticipo alla richiesta avanzata dall’associazione ACAI.

Ma alcuna risposta, né negativa, né positiva, e’ mai pervenuta al protocollo comunale e, non si può, anche per rispetto di chi opera sull’Ente e di chi ha aderito alla richiesta come il consigliere comunale Renzulli, aderire il giorno prima per il giorno dopo.