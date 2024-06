“Cena In Rosa“ per la prevenzione questa sera da Zi’ Pasqualina

Con immenso piacere dopo il grandissimo successo dello scorso anno, a gran richiesta amici e amiche atripaldesi The Power of pink al fianco del dott.Primario Carlo Iannace e’ lieta di invitarvi alla seconda edizione della “Cena In Rosa” con il patrocinio del Comune di Atripalda sempre presente e attenta a certi temi.

Il ricavato della cena sarà devoluto per continuare la raccolta fondi per acquistare un secondo ecografo portatile che potrà essere utilizzato durante le giornate di prevenzione. Ringraziamo anticipatamente a chi contribuirà ad aiutarci ad aiutare.

Vi aspettiamo numerosi stasera 6 Giugno alle ore 20.30 presso l’ Osteria Valleverde Zi’ Pasqualina. Il divertimento anche quest’anno è assicurato grazie alla collaborazione con l’amico Roberto Angiuoli e la musica di Davide Russo!!

per info e prenotazioni chiamare il numero 3495870769.

Affrettatevi, ultimi posti disponibili