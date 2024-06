Emergenza caldo, il Consorzio A5 attiva un numero verde

L’estate porta con sé una serie di problematicità aggiuntive per i cittadini più fragili e soli che vivono

sui nostri territori.

In particolare, per quanto riguarda le persone anziane, il Consorzio A5 si impegna a pubblicizzare su tutto il territorio il materiale informativo utile per fronteggiare potenziali situazioni di criticità e,

soprattutto, a incrementare il controllo ed il monitoraggio degli anziani che vivono soli, anche

attraverso il potenziamento quantitativo e qualitativo del Servizio di Telecontrollo.

Nello specifico il servizio di Telecontrollo prevede, già durante tutto l’anno, la verifica telefonica,

almeno tre volte a settimana, degli anziani che vivono soli.

Inoltre il Consorzio A5 si impegna a garantire il potenziamento qualitativo del SAD (Servizio Assistenza Domiciliare), tramite le cooperative che gestiscono l’intervento e, nei casi di emergenza, ad attivare la prestazione, aggiornando al contempo l’anagrafe degli anziani fragili ovvero suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizione d’età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali.

Complessivamente saranno interessati da questi interventi e prestazioni aggiuntive e temporanee oltre 400 cittadini anziani in carico nei servizi del Piano di Zona. È stato attivato anche un numero verde,

800 911 460 a favore dell’intera popolazione anziana per il mese di luglio ed agosto nonché

l’attivazione di un servizio di “Pronto farmaco e pronto spesa”.

Analoghe attività di supporto, nel corso dei mesi estivi, viene previsto anche per le persone con

disabilità seguite dal Consorzio A5. Potenziamento del monitoraggio anche telefonico per i cittadini

disabili in carico al servizio di assistenza domiciliare e attivazione di un numero verde dedicato, 800

62 64 62 da poter contattare per il disbrigo di piccole commissioni e per la consegna gratuita di

farmaci e di spesa a domicilio. Saranno interessati a queste iniziative circa 200 cittadini con disabilità

già in carico ai servizi.

“L’invito che rivolgiamo in generale a tutti i cittadini – dichiara CARMINE DE BLASIO, direttore

generale del Consorzio dei servizi Sociali A5 – è quello di segnalare e di contattare i rispettivi numeri

verdi se si dovesse essere a conoscenza, nelle proprie realtà, di cittadini in condizione, anche sono

temporanea di bisogno e di aiuto. Ormai la rete dei servizi territoriali del Consorzio A5 nel corso

dell’ultimo anno è stata significativamente rafforzata grazie a nuovi professionisti e ulteriori

opportunità di azioni”