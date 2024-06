Rissa al bar di via Appia: tutti assolti

Il Giudice del Tribunale Penale Monocratico di Avellino dott. Fabrizio Ciccone ha assolto N.C. 32enne di Atripalda, difeso dai legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, ed una coppia di Serino, dall’accusa di rissa aggravata con l’uso di un estintore. La notte del 12 gennaio 2020, il 32enne atripaldese mentre si trovava all’interno di un bar di via Appia, veniva raggiunto da una coppia di giovani che dopo averlo minacciato lo invitavano ad uscire dal locale. Nel bar erano presenti la proprietaria ed una sua amica, che all’improvviso videro fuori il locale alarsi una nuvola di polvere bianca, provocata dalla schiuma di un estintore, mentre i tre imputati si azzuffavano. Sul posto intervennero gli agenti della questura di Avellino che a fatica riuscirono a sedare la lite, per poi provvedere ad identificare e sottoporre a perquisizione i corrissanti. Nel dibattimento le testimonianze della proprietaria e dell’altra donna presente che hanno affermato di non aver visto bene chi si stesse picchiando fuori dal locale, hanno fatto cadere l’accusa di rissa ed il Giudice dott. Ciccone ha mandato assolti i tre imputati perché il fatto non sussiste.