Dopo 40 anni è tornato in città il quadro dell’Annunciazione

Dopo quarant’anni è tornato in città il quadro dell’Annunciazione appartenente alla chiesa della Santissima Annunziata andata distrutta con il sisma dell’80.

La tela, datata intorno al 1800, è una copia speculare della nota Annunciazione del pittore fiammingo Ludovicus Finsonius, di scuola Caravaggio, che realizzò nel 1612 ed esposta al Museo di Capodimonte a Napoli.

«È stata una ricerca lunga e laboriosa del consigliere con delega alla Cultura Lello Barbarisi che grazie anche alla collaborazione dei due parroci, don Ranieri Picone e don Luca Monti, ha trovato il suo momento conclusivo. Si tratta di un importante risultato per Atripalda poiché si riappropria di un pezzo della propria storia» commenta il sindaco Paolo Spagnuolo che mesi fa aveva presentato una richiesta di restituzione alla Direzione regionale Musei e alla Soprintendenza.

Il dipinto era custodito nei depositi della Certosa di Padula dove il primo cittadino con il delegato alla Cultura si erano recati per concordarne le modalità di restituzione.